Минфин США посчитал, что санкции против России достигли «необходимого эффекта»

Администрация Дональда Трампа полагает, что последние антироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта, заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

По словам Мнучина, санкции, введенные Вашингтоном против России в начале апреля, «имели необходимый эффект», передает ТАСС.

«Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты», – заявил глава минфина США в эфире телеканала Fox News.

Он заверил в готовности Белого дома применять санкции против России, однако подчеркнул, что в администрации Трампа «не намерены оглашать на весь мир непосредственный ход мыслей на этот счет».

Глава Минфина США согласился с тем, что последние введенные «санкции в отношении России были более действенными, чем какие-либо до них».

При этом он подчеркнул, что американская стратегия в этой сфере будет постоянно корректироваться, в том числе в зависимости от конфиденциальных факторов.

Напомним, в начале апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.