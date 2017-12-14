В пылу борьбы с американскими санкциями Россия рискует наказать саму себя

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Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России

России достаточно 64 долларов за баррель, но Саудовская Аравия хочет нефть по 80–100 долларовФото: Евгений Биятов/РИА Новости
На Россию и других экспортеров нефти свалилась неожиданная удача. Нефть впервые обновила максимумы с конца 2014 года и торгуется около 74 долларов. Вкупе с ослаблением рубля это сулит двойные выгоды российскому бюджету. Однако Саудовская Аравия все равно недовольна – ей нужна нефть по 80–100 долларов за баррель, тогда как России комфортно и при 64 долларах. Почему? Подробности...
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США расширили список «российского покаяния»

Американцы нашли новые «грехи» России, без признания которых она не сможет улучшить отношения с СШАФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Список «грехов», за которые Россия должна «покаяться» перед США, чтобы улучшить с ними отношения, продолжает расти. Так, новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выдвинул Москве очередное условие для нормализации диалога. России признаваться не в чем, уверены эксперты, а число условий американцев может увеличиваться до бесконечности. Это просто очередной прием сдерживания России. Подробности...
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Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

Борис Обносов имеет прямое отношение к ноу-хау, презентованным Путиным в рамках ПосланияФото: кадр из видео
Один из ключевых специалистов страны по перспективным ракетным технологиям, включая гиперзвуковые, пережил нападение в собственном доме. Что это – банальное ограбление, промышленный шпионаж, нечто третье? Как возможно, что в эпоху новой холодной войны секретоносители подобной значимости почти не охраняются? Подробности...
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Пуски французских крылатых ракет по Сирии встретили с юмором

Новая крылатая ракета MdCN, выпущенная по Сирии с борта фрегата «Лангедок», прошла боевое крещениеФото: кадр из видео
Парижская пресса возмущается фиаско, постигшим французские фрегаты в сирийской операции. Из 16 нацеленных на Сирию ракет улетела только дюжина. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД источники в российском ВПК взяли французских коллег под защиту. Фрегаты стреляли новой ракетой MdCN, получившей, таким образом, в Сирии боевое крещение. А для новой ракеты это результат нормальный, считают они. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Для либералов это нож в сердце

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
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Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
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Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
Обсуждение: 228 комментариев
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Обсуждение: 4 комментария

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          В пылу борьбы с американскими санкциями Россия рискует наказать саму себя

          В Крыму до сих пор нет Сбербанка и не действуют главные российские операторы сотовой связи   20 апреля 2018, 18:55
          Фото: Константин Чалабов/РИА «Новости»
          Текст: Антон Крылов

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          Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность – вплоть до уголовной – за исполнение санкций США на территории России. Классический пример подобного – отказ той или иной компании от деятельности на территории Крыма. Но не может ли случиться так, что подобная мера принесет стране больше вреда, чем пользы?

          Как говорится на сайте Госдумы, на встрече с представителями деловых и экспертных кругов спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин высказался в пользу привлечения к ответственности тех, кто в своей деятельности на территории России руководствуется антироссийскими решениями иностранных государств. Проще говоря, соблюдает режим антироссийских санкций.

          «В России мы должны жить по российским законам», – подчеркнул Володин. 

          С этим утверждением не поспоришь. В 1990-е годы Россия признала приоритет международных договоров над национальным законодательством, но 15 декабря 2015-го Владимир Путин подписал закон, согласно которому Конституционному суду РФ разрешается признавать неисполнимыми решения международных судов, в первую очередь Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в случае их противоречия российской Конституции. Таким образом, примат национального права был восстановлен

          В настоящее время никакой ответственности за следование западным санкционным ограничениям на российской территории нет. Это позволяет Сбербанку и ряду других банков с наличием иностранного капитала не работать в Крыму, операторам «большой четверки» – не разворачивать на полуострове собственных сетей и так далее. Регион, на территории которого уже четыре года действует российское законодательство, для многих отечественных компаний (в том числе принадлежащих государству) остается «особой территорией».

          Потому что, если эти компании начнут игнорировать введенные США и Евросоюзом санкции против Крыма, они рискуют лишиться иностранного финансирования, а также возможности размещать свои акции на западных биржах и вести экономическую деятельность в США, Евросоюзе, Японии и ряде других стран.

          Для них это невыгодно. В свою очередь регулирующие органы «приподзакрывают» глаза на то, что некоторые российские и международные компании в своей деятельности игнорируют равноправный российский регион.

          Если законопроект, о котором говорит Володин, будет принят, банкам, сотовым сетям, ретейлерам и другим компаниям станет сложнее игнорировать Крым. Но если они перестанут игнорировать Крым, им будет крайне сложно работать на международных рынках.

          Встает вопрос – что выгоднее для государственных компаний и для государства как их владельца: строгое соблюдение подобного закона или возможность продолжить работу на богатых и перспективных западных рынках?

          Аналогичный вопрос встанет и перед иностранными инвесторами. Например, сейчас «Сименс», чьи турбины оказались в Крыму вопреки санкциям, успешно изображает возмущение и озабоченность, поэтому ни с какими штрафами и ограничениями со стороны США не сталкивается. В случае принятия закона об уголовной ответственности за следование санкционному режиму такая возможность у «Сименса» исчезнет: он должен будет или поставлять свою продукцию без каких-либо ограничений, или полностью уйти из России.

          Отсюда вопрос – готовы мы остаться без новых «Сапсанов» и «Ласточек» или нет?

          Безусловно, если США раскрутят санкционный маховик до такой степени, что нашим компаниям и банкам станет в принципе невозможно работать с западными «партнерами», подобный закон попросту зафиксирует уже сложившуюся ситуацию. А если не раскрутят, не окажется ли Россия в хрестоматийной ситуации «выстрела в собственную ногу»?

          Конечно, государство должно поддерживать работников (именно работников, а не собственников) тех предприятий, которые попали под санкции.

          Если российский банк отказывается кредитовать российское предприятие на основании американских ограничений, это пренебрежение отечественным законодательством и первый шаг к утрате суверенитета. Но если выдача кредита будет означать для банка потенциальное банкротство, ему дешевле подвергнуться наказанию, чем закрыться.

          А неработающий закон – это уже удар по репутации государства.

          Таким образом, инициатива спикера Госдумы требует тщательной проработки и изучения вероятных последствий для российской экономики. Возможно, в документе следует предусмотреть исключения для компаний с международным участием, зависящих от иностранного финансирования. Возможно, исключений быть не должно, но компании, отказывающиеся работать с крымчанами или другими попавшими под санкции людьми и организациями, будут обязаны платить необременительный, но ощутимый штраф, который станет целевым образом тратиться на развитие Крыма и городов, в которых расположены подсанкционные производства.

          «Цифровая экономика», о критической важности оперативного перехода к которой неоднократно говорил президент России, – это не только повсеместное внедрение информационных технологий. Это еще и гибкость национального законодательства, его способность оперативно меняться в зависимости от вызовов времени и адаптироваться к сложившейся ситуации.

          Россия должна предпринять все меры для того, чтобы защитить свою экономику и своих граждан от негативных последствий иностранных санкций. Среди этих мер могут быть разрешительные и запретительные. Самое главное – тщательно просчитать последствия каждой, как тактические, так и стратегические, и только после этого принимать юридически обязывающие решения.


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