В Ереване протестующие заблокировали автомобиль министра обороны Армении

Сторонники оппозиционера Никола Пашиняна, выступающие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером, окружили и заблокировали проезд автомобиля главы минобороны страны Вигена Саркисяна, а также машин сопровождения.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство Армении, демонстранты, среди котрыхякобы находятся провокаторы, «игнорировали призывы сотрудников безопасности разблокировать путь, нанесли удары по автомобилям сопровождения, а один из демонстрантов в маске попытался открыть дверь автомобиля министра».

«В создавшейся ситуации службе безопасности не оставалось ничего, как силой открыть путь для движения автомобилей», – заявили в минобороны Армении, добавив, что препятствование передвижению автомобилей ведомства «может поставить под угрозу естественный ход работы подразделений, обеспечивающих деятельность армии».

Ранее сообщалось, что оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о начале блокады дорог в Армении. Накануне в центре Еревана были задержаны несколько протестующих, в том числе и Никола Пашиняна, попытавшегося перекрыть движение на одной из улиц.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры Армении, которого в итоге избрали на эту должность.