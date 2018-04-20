Новак допустил вероятность роста цен на нефть до 80 долларов за баррель

В апреле цена за баррель нефти может составить 80 долларов, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Новак считает, что уровень в 80 долларов пока фундаментально не обоснован, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что Новак не согласен с тем, что сейчас цены на нефть искусственно завышены.

Ранее в пятницу Новак выразил мнение, что излишки запасов нефти исчезнут с рынка в ближайшие месяцы.

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром коррекционно снижаются после обновления рекордов с 2014 года, участники рынка ожидают встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Президент США Дональд Трамп заметил, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть.