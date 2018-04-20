В США казнили самого старого из приговоренных к высшей мере

В американском штате Алабама казнили 83-летнего преступника, осужденного за организации взрывов.

В четверг, 19 апреля, был казнен 83-летний Уолтер Лерой Муди, которого признали виновным в организации взрывов. Муди был самым старым преступником, приговоренным к высшей мере наказания, передает RT со ссылкой на The New York Times.

Приговор был приведен в исполнение в тюрьме города Атмор путем смертельной инъекции.

Уолтер Лерой Муди отправлял по почте посылки с бомбами. В 1989 году от его действий погибли судья и адвокат. Свою вину он не признавал.

Напомним, в марте в США казнили чулочного душителя.