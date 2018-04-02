Полыхающую многоэтажку в Сочи сняли на видео

В Сочи загорелся многоэтажный жилой дом, огонь охватил 600 квадратных метров; в соцсетях публикуют видео открытого огня.

Как сообщается на канале MMV на YouTube, возгорание произошло на улице Транспортной. На видео, которые публикуют пользователи соцсетей, видно, что огнем охвачена крыша здания. Как сообщается, в городе идет мелкий дождь.

В Сочи горит жилой многоэтажный дом. pic.twitter.com/9xVz78voKB — Рустем Адагамов (@adagamov) 2 апреля 2018 г.

По данным «Интерфакса», пожар произошел по адресу ул. Пятигорская, 92/3. Спасатели вывели из горящего жилого дома 50 человек. Пострадавших и погибших нет.

Пожар начался в 17.43 по московскому времени. Огонь охватил 600 квадратных метров.

В настоящий момент, сообщает ТАСС, пожар удалось локализовать.