Чистая прибыль Газпрома упала до 15-летнего минимума

В прошлом году чистая прибыль головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам (РСБУ) упала в четыре с лишним раза – с 411 млрд 425 млн рублей в 2016 году до 100 млрд 297 млн рублей в 2017 году, сообщила компания.

Последний раз меньше 100 млрд рублей Газпром зарабатывал в 2002 году - 53 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Между тем, в марте Газпром установил абсолютный рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье.