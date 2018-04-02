Путин отправил телеграмму Лукашенко

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2 апреля, понедельник | Последнее обновление — 12:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Китай сделал официальное заявление по факту падения космической станции
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Проблема свалок решается старыми советскими методами
Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Три рациональных вывода из «британского безумия»
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей
Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве
Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедииПодробности...
Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии
Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
Коричневые дожди прошли на Кубани
В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явленияПодробности...
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