Путин отправил телеграмму Лукашенко

Президент Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.

«В поздравительной телеграмме глава российского государства, в частности, подчеркнул, что россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства более двух десятков лет, и результаты этих совместных усилий становятся все более ощутимыми», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Путин отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи.

«Вместе с этим, Путин указал на важность опыта, накопленного Россией и Республикой Беларусь в процессе союзного строительства, который помогает в продвижении интеграционного взаимодействия в более широком формате на евразийском пространстве. Президент России также выразил уверенность, что государства, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических российско-белорусских отношений, взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо братских народов», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к белорусам и россиянам по случаю празднования Дня единения народов Белоруссии и России заявил, что союзнические отношения между двумя странами способствуют расширению взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей, установлению равных прав и единых социальных гарантий для граждан.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местных чиновников искать новые рынки сбыта из-за проблем с Россией. Днем ранее Россельхознадзор ввел новые меры против поставок продуктов из Белоруссии.

Однако в воскресенье стало известно, что Белоруссия захотела создать с Россией единый продовольственный рынок.