В Женеве состоялось заседание комиссии России и США по ДСНВ

Консультативная комиссия Россия-США по договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) в пятнадцатый раз собралась в Женеве, сообщил госдепартамент Соединенных Штатов.

В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что работа комиссии, начавшей свою работу 10 апреля, завершится в пятницу, 20 апреля, передает РИА «Новости».

В госдепе сообщили, что делегации США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением договора.

Напомним, в конце января президент России Владимир Путин призвал США задуматься о продлении договора СНВ.

Позднее официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что США рассчитывают на продолжение выполнения Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года.

При этом США заявили, что готовы соблюдать СНВ-3 и ДРСМД при выполнении одного условия.