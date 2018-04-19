Асад вернул орден Почетного легиона Франции через румынское посольство

Министерство иностранных дел Сирии вернуло Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии в арабской республике, сообщила пресс-служба президента Сирии.

В сирийском МИД заявили, что медаль возвращена в связи с участием Франции в агрессии против Сирии, передает РИА «Новости».

Внешнеполитическое ведомство Сирии подчеркнуло, что «для президента Асада не является честью носить медаль рабского режима, служащего США», а также «поддерживающего террористов в Сирии, покушающегося на государство-член ООН, неприкрыто нарушая международное право и его принципы».

Орден Почетного легиона – учрежденный Наполеоном Бонапартом французский национальный орден, считающийся высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

Напомним, в понедельник неназванный источник в Елисейском дворце сообщил, что французские власти собрались лишить президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона, которым он был награжден в 2001 году.