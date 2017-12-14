Глава КНР высказал Британии свое неодобрение ударов по Сирии

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, заявил, что Пекин не одобряет применение военной силы в международных отношениях, сообщает агентство Синьхуа.

«Китайская сторона внимательно следит за развитием ситуации в Сирии. Мы никогда не одобряли применение военной силы в международных отношениях, выступаем за суверенитет и территориальную целостность каждого государства», – цитирует Си Цзиньпина РИА «Новости».

Также глава КНР подчеркнул необходимость скорейшего снижения напряженности и недопущения обострения столкновений.

Напомним, также в беседе с премьер-Министром Великобритании Терезой Мэй глава КНР Си Цзиньпин заявил, что «предполагаемая химическая атака в Сирии нуждается во всестороннем, справедливом и объективном расследовании». Также он подчеркнул, что результаты расследования должны быть достоверными, чтобы выдержать проверку временем. Кроме этого, глава КНР призвал содействовать политическому урегулированию сирийского кризиса.

Отметим, 14 апреля Британия вместе с США и Францией нанесли удар по Сирии. Как отметили в Дамаске, подвергшейся налету центр разрабатывал лекарства от рака и производил противоядия от укусов змей для всего региона.