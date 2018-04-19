Пострадавшую при нападении в Стерлитамаке учительницу решили наградить

Учительница общеобразовательной школы №1 Стерлитамака, пострадавшая при нападении подростка с ножом на сверстников, будет представлена к награде, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

Скоробогатова отметила, что учительница информатики «самоотверженно останавливала подростка, защищая тех ребят, которые уже оказались в зоне опасности». По ее словам, педагога представят к награде за отважные действия, передает РИА «Новости».

Сейчас, по данным минздрава республики, учительница находится в реанимационном отделении больницы вместе с еще двумя пострадавшими, а также нападавшим.

Семьям пострадавших детей и учительнице также будут выплачена материальная помощь.

В среду СК было возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего школьника по подозрению в «покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

В Стерлитамаке (Башкирия) вооруженный ножом ученик напал на школу. Ранения получили три человека. Устроившего атаку школьника задержали. Перед нападением он выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна».