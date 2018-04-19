В Кремле рассказали о работе в условиях агрессии Запада

Запад продолжает недружественные и агрессивные проявления в адрес России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пескова спросили, говорит ли решение США отложить анонсировавшееся введение новых санкций против России и однократность удара стран международной коалиции по объектам в Сирии о том, что «буря обошла стороной Россию». Песков с данной формулировкой не согласился.

«Я бы не говорил про разные «бури», но о том, что недружественные проявления имели место, имеют и их нельзя исключать в будущем, учитывая определенный фактор непредсказуемости, – для нас это реальность, в которой мы работаем, исходя прежде всего из своих собственных интересов», – приводит его слова РИА «Новости».

«Скажем так, недружественные и даже, можно сказать, агрессивные проявления в адрес России, они продолжаются», – сказал он.

По его словам, самые разные заявления звучат «из разных столиц, особенно из Вашингтона». «Весьма широк спектр заявлений, которые не позволяют прийти к какому-то единому выводу о том, что же имеется в виду», – сказал Песков.