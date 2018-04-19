Кремль призвал внимательнее изучить заявление Путина о поставках С-300 Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о возможности поставок комплексов С-300 Сирии попросил внимательнее перечитать заявление российского лидера Владимира Путина в связи с нанесением ракетного удара по САР.

«Читайте заявление президента, сделанное через несколько часов после нападения и агрессии против Сирии. Читайте текст внимательно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, поддерживает ли президент России идею поставки Сирии комплексов С-300.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны.