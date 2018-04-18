Разъяснились планы Белого дома по новым санкциям против России

У администрации президента США Дональда Трампа нет срочных планов по введению дополнительных антироссийских санкций, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

По данным источников агентства Bloomberg, Трамп пока не одобрил дополнительные санкции против России, а его помощники пока не рекомендовали ему это делать. В то же время в будущем американский президент готов к введению новых ограничительных мер, сообщает Bloomberg.

Источники назвали заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о скором введении новых санкций «безосновательным».

В воскресенье американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты в понедельник готовятся ввести новые санкции против России из-за Сирии. Однако Белый дом и минфин США не подтвердили это заявление. Хейли, тем не менее, опровергла заявление Белого дома о том, что она «что-то спутала».

В среду уже российское посольство в США получило уведомление от Белого дома, в котором официально сообщалось, что новые санкции в отношении России в ближайшее время не планируются.