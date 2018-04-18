Названа «самая красивая женщина мира»

Американский журнал People поместил певицу Пинк на обложку очередного специального номера, посвященного самым красивым людям года.

На обложке специального «красивого» выпуска журнала People Пинк появилась вместе с двумя детьми, передает ТАСС.

Также сообщается, что певица сначала долго смеялась, когда узнала, что будет на обложке. «Потом спросила у окружающих в комнате, могли ли они представить, что это будет так здорово», – сказала она на шоу Эллен Дедженерес во вторник вечером.

Уточняется, что журнал People издает специальный номер, посвященный 50 красивым людям мира, с 1990 года. Обложку первого номера украсила актриса Мишель Пфайффер. В 2017 году самой красивой женщиной, по версии журнала, стала актриса Джулия Робертс.