Путин заявил о важности использования газомоторного топлива в России

Президент Владимир Путин считает, что для России использование газомоторного топлива является большим приоритетом, чем рост числа электромобилей.

«Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе, в автомобилестроении, имея в виду значительное использование электромобилей», – сказал глава государства на совещании кабмина.

При этом Путин подчеркнул, что «для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным», передает ТАСС.

Президент пояснил, что газомоторное топливо приоритетнее использования электромобилей также по экологическим соображениям, потому что «для того, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать, и значительная часть электроэнергии вырабатывается на угле». «Это очень серьезное обстоятельство, которое мало кем учитывается», – отметил глава государства.

На совещании он предложил обсудить вопросы, «связанные с расширением возможностей использования газомоторного топлива». Путин намерен заслушать по этому поводу председателя совета директоров Газпрома, спецпредставителя президента по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова.

По словам президента, в некоторых городах России экологическая проблема стоит особенно остро, передает РИА «Новости».

«В предыдущие несколько месяцев мы принимали решения о том, что и как должно быть сделано по соблюдению экологических требований. Хорошо известно, что эта проблема в некоторых городах стоит особенно остро: это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита – здесь фиксируется наибольшие объемы выбросов в воздух», – сказал Путин.

Он также отметил, что ранее просил обратить внимание на предприятия, которые сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал.