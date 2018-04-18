Четыре станции петербургского метро закрыли из-за сломанного состава

Метрополитен Санкт-Петербурга в среду днем объявил о закрытии сразу нескольких станций Кировско-Выборгской (красной) линии.

В частности, по данным издания «Фонтанка», закрыты станции «Балтийская», «Пушкинская», «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект». Вход на станцию «Кировский завод» ограничен.

При этом сайт самого петербургского метро из-за наплыва посетителей не работает.

Ранее во вторник сообщалось, что сломанный состав парализовал работу первой линии метро Северной столицы. Пока поезд оттаскивают в депо, была закрыта «Владимирская». Также временно на красной ветке недоступны «Чернышевская», «Площадь Восстания», «Владимирская», «Пушкинская», «Технологический институт» и «Балтийская».

В администрации метрополитена сообщил, что поезда едут только от «Девяткино» до «Площади Ленина» и от «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской».

Отметим, что на красной ветке расположены сразу четыре вокзала – Московский, Витебский, Балтийский и Финляндский, а также четыре пересадочных узла. Это самая востребованная линия в городском метро.