Заседание ОЗХО по инциденту Солсбери началось в Гааге

В штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге открылось заседание исполнительного совета по инциденту в Солсбери.

Заседание проводится по инициативе британского представителя в ОЗХО, оно пройдет в закрытом для прессы режиме, передает РИА «Новости».

Участники обсудят доклад, ранее подготовленный экспертами ОЗХО по итогам изучения взятых в Солсбери проб.

Вечером в среду состоится пресс-конференция в российском диппредставительстве. Перед журналистами выступят дипломаты, представители министерства обороны и министерства промышленности и торговли России.

Напомним, ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок».