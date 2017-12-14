Украина показала поставленные Польшей БМП

Украинские военные провели учебные стрельбы экипажей БМП-1АК, поставленных в рамках военно-технического сотрудничества Украины и Польши.

Журналистам, которые прибыли посмотреть на технику и ее возможности, разрешили лично проехаться внутри боевых машин. По словам военных, у полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек, сообщил концерн «Укроборонпром» на своей странице в Facebook.

«В самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений. Но даже несмотря на такую активную эксплуатацию за это время не было никаких нареканий или технических неисправностей», — говорится в сообщении.