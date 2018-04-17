Глава Роскомнадзора назвал процент «деградации Telegram»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал процесс блокировки мессенджера Telegram.

«Деградация Telegram сейчас составляет 30%», – сообщил Жаров, передает The Bell. По его словам, заблокированы еще не все подсети, которые использует мессенджер.

По данным на 17.00 мск, Роскомнадзор заблокировал более 18 млн IP-адресов Google и Amazon, чтобы помешать Telegram обходить блокировку.

Жаров отметил, что ведомство «продолжает работать с Google и Amazon». Он добавил, что претензий от онлайн-сервисов, пострадавших от веерной блокировки IP-адресов, немного.

Все сайты, попавшие под блокировку случайном образом и сообщившие об этом на горячую линию Роскомнадзора, сразу же будут разблокированы, пообещал глава ведомства.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал массовое отключение сторонних ресурсов при блокировке Telegram.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

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