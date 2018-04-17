В Общественной палате обсудили проблемы взаимодействия СМИ и НКО

В Общественной палате на заседании комиссии по развитию информационного сообщества обсудили проблемы взаимодействия СМИ и НКО.

Главная проблема взаимодействия СМИ и НКО, по мнению общественников и экспертов, заключается в том, что представители некоммерческого сектора не всегда умеют интересно рассказать о своей деятельности, сообщается на сайте Общественной палаты.

«У нас есть позитивный опыт проведения подобных региональных мониторингов. В 2017 году благодаря анкетированию региональных СМИ мы узнали о проблемах в разных субъектах: в каких-то вопросах наши предположения подтвердились, что-то оказалось новым», – заявил первый заместитель председателя Комиссии Александр Малькевич.

Он отметил, что в Общественной палате активно работают над решением трудностей региональных СМИ, также проводятся встречи с представителями профильных ведомств, разрабатываются новые законодательные инициативы.

«Кроме того, предполагается актуализировать результаты анкетирования и представить их на пленарном заседании ОП РФ», – отметил Малькевич.

По его словам, 25 апреля состоится онлайн-совещание с членами региональных ОП, в ходе которого будет дан старт мониторингу информационной открытости региональных НКО.

Как рассказал председатель Комиссии Евгений Примаков, о ходе этого исследования предметный разговор состоится на пленарном заседании ОП в мае.

«Главная цель – выявить основные пробелы некоммерческого сектора в плане личного продвижения, открытости и готовности взаимодействия со СМИ. Впоследствии наша Комиссия готова выступить как базовая образовательная площадка для обучения НКО», – сказал Примаков.

Цикл семинаров-форумов планируется начать летом, обучающие курсы пройдут в разных федеральных округах. Эксперты будут выезжать в регионы, проводить тренинги, учить НКО создавать качественный контент для СМИ.

Также на заседании озвучили проблему распространения фейковых новостей. Зампред комиссии Константин Комков считает, что нужно рассмотреть существующий дисбаланс между СМИ и блогерами.

«Законопослушные СМИ подвергаются бесконечным проверкам, в то время как активные пользователи соцсетей, администраторы пабликов не ограничены жесткими рамками закона», – сказал он.

Зампред комиссии Вячеслав Лащевский предложил провести социологическое исследование с привлечением ведущих поисковых систем и популярных интернет-ресурсов. По его словам, пока «мы не понимаем масштаб всей беды», нужно провести тщательный анализ.

По мнению Примакова, для объективного рассмотрения спорных вопросов давно назрела необходимость расширенного заседания комиссии с участием представителей профильных ведомств. И прежде всего – комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.