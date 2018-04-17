Группа S7 закрыла сделку по покупке плавучего космодрома «Морской старт»

Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса «Морской старт» и стала полноправным хозяином плавучего космодрома, заявил генеральный директор компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергей Сопов.

«Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности «Морского старта» является компания S7», – сказал Сопов, передает РИА «Новости».

Таким образом, в распоряжении S7 оказалась плавучая платформа, предназначенная для пусков ракет «Зенит», командное судно для управления всем комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии.

«Сейчас космос вплетен во все сферы экономики. Это связь, навигация, картографирование. Вся современная экономика планеты Земля завязана на космосе. Это огромные рынки, которые в дальнейшем будут только расти. Приобретение космодрома «Морской старт» – это «входной билет» для нас в космическую индустрию. С нашей точки зрения, это очень интересное направление бизнеса, которое имеет хорошие долгосрочные перспективы», – отметил генеральный директор компании S7 Space.

Теперь, по словам Сопова, S7 Space ждет разрешение правительства России на поставку комплектующих для ракет-носителей «Зенит».

«В данный момент мы ждем разрешение правительства РФ на поставку комплектующих для производства ракет-носителей «Зенит», необходимых для начала пусков с космодрома «Морской старт». Мы сначала полтора года ждали разрешения американского правительства на покупку космодрома, теперь ждем уже восемь месяцев от российского правительства разрешения на поставку ракетных двигателей, системы управления», – отметил он.

Глава S7 Space подчеркнул, что важно максимально быстро восстановить пусковую деятельность космодрома, так как с момента закрытия сделки по приобретению компания начала нести серьезные затраты на его содержание и эксплуатацию.

Сопов пояснил, что два года назад, когда был заключен контракт на покупку «Морского старта», одним из условий было восстановление пусковой деятельности с использованием ракеты «Зенит» в конфигурации космодрома, зафиксированной в соглашении между правительствами России и США.

«Мы сохранили конфигурацию. И до появления нового носителя среднего класса «Союз 5» будем использовать ракеты «Зенит». Контракт на 12 первых и вторых ступеней «Зенитов» подписан, две ракеты готовы и находятся в ожидании поставки наших двигателей и системы управления. До ноября месяца они могут быть отгружены в базовый порт города Лонг Бич (Калифорния, США), где мы и проведем окончательную сборку «Зенит-3SL» для «Морского старта», – отметил он.

Сопов подчеркнул, что космодром «Морской старт» – это единственный высокотехнологичный проект, который в текущей политической ситуации объединяет Россию и США.

В конце февраля в S7 сообщили, что первый после перерыва запуск ракеты с плавучего космодрома «Морской старт» в Калифорнии намечен на конец 2019 года.