Постпред США при ООН не нашла у России «очень хороших друзей»

У России «нет очень хороших друзей», заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В интервью Fox News Хейли отметила, что российско-американские отношения «очень напряжены», особенно сейчас, после ударов западной коалиции по Сирии. Однако, отметила она, США не теряют надежды на улучшение.

При этом Хейли подчеркнула, что США не намерены «терпеть» политику России на украинском направлении, отравление британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором также безосновательно обвиняют Москву, а также якобы имевшее место «вмешательство» России в выборы в США в 2016 году.

Напомним, президент Владимир Путин в ответ на вопрос о настоящих союзниках и врагах России напомнил слова императора Александра III: у России есть только два союзника – армия и военно-морской флот. Главными врагами России он назвал терроризм, ксенофобию и организованную преступность, а в контексте стран, с которыми у Москвы сложились добрые отношения, напомнил о БРИКС, куда входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, ШОС и ОДКБ.

«Мы – великая ядерная держава, у нас один из крупнейших, практически равный с США, ядерный потенциал. Поэтому быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно», – заключил Путин.