Госдеп попытался объяснить миру, зачем США бомбили мирно спящий Дамаск

И.о госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан провел телефонные переговоры с лидерами внешнеполитических ведомств Ирака, Кувейта, Турции и Чехии, в ходе которых рассказал о целях и результатах проведенного в ночь на субботу ракетного удара по Сирии, сообщает внешнеполитическое ведомство США.

В Госдепе сухо информировали, что «исполняющий обязанности госсекретаря Салливан поговорил с лидерами внешнеполитические ведомств в ответ на их просьбу сообщить об авиаударе по Сирии», передает РИА «Новости».

В частности, как уточнили в ведомстве, Салливан поговорил с министром иностранных дел Кувейта Сабахом Аль-Халедом Ас-Сабахом, министром иностранных дел Чехии Мартином Стропницким, замминистра иностранных дел Турции Умитом Ялчином и министром иностранных дел Ирака Ибрахимом аль-Джафари.

Накануне Ирак фактически обвинил Запад в пособничестве терроризму, призвав Лигу арабских государств выработать общую позицию в ответ на ракетный удар США по Сирии.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что удар западной коалиции по Сирии является актом агрессии против суверенного государства.