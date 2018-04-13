Названо время проезда по Крымскому мосту

Проехать по мосту в Крым с материковой части России в Крым на легковом автомобиле можно будет за 14-19 минут, сообщил глава Минтранса Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Если по самому мосту, то это легко посчитать. Мост 19 километров, разрешенная скорость на мосту будет 90 километров. Если 60 километров (в час, – прим. ВЗГЛЯД) ехать, это будет 19 минут, а 90 километров в час будет в полтора раза быстрее. Значит, это будет примерно 14 минут», – цитирует Соколова РИА «Новости».

По его словам, в полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года, передает ТАСС.

«Осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», – отметил Соколов.

Ранее сообщалось, что строители начали наносить разметку на автодорожной части Крымского моста. В среду, 11 апреля, на автодорожной арке моста началась укладка асфальта.

Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Изначально открытие движения автомобилей по нему было запланировано на декабрь 2018 года, но строители заявили, что идут с опережением графика, анонсировав открытие в мае. Как заявил ранее глава кабмина Дмитрий Медведев, автомобильное движение по мосту откроется в ближайшие месяцы.