Медведев обозначил сроки начала автомобильного движения через Крымский мост

Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется в ближайшие месяцы, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керческому мосту. До конца года – по автодороге от Керчи до Севастополя», – передает РИА «Новости» слова Медведева в ходе выступления с отчетом в Госдуме.

По его словам, на российском руководстве после присоединения Крыма «лежала колоссальная ответственность – наладить нормальную жизнь на полуострове», которая была далека от российских стандартов.

«Буквально весь полуостров был «поставлен на капремонт», – заявил Медведев.

Ранее в понедельник сообщалось, что строители начали укладку асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста.

Напомним, 5 апреля на фасаде моста в Крым установили обтекатели, которые должны снизить ветровую нагрузку на арочный пролет автодорожной части над Керчь-Еникальским каналом, а ранее, 2 апреля на автодороге Крымского моста заработало освещение.