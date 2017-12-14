Порошенко выступил с хамским обращением к Путину и россиянам

Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам возложил ответственность за вооруженный конфликт на востоке страны на президента России Владимира Путина.

Говоря о миротворцах ООН в зоне конфликта в Донбассе, Порошенко отметил, что «на сегодняшний день уже создается атмосфера», при которой они нужны и без них нельзя. Слова Порошенко приводятся на сайте украинского президента.

«И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо не уважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», – подчеркнул Порошенко.

Также он отметил, что Путин может «очень легко прекратить гибель мирных людей, украинских военных, которые защищают родную землю».

«Ты очень легко это можешь сделать – это просто не применение права вето (при принятии решения в СБ ООН, – прим. ВЗГЛЯД). Больше от тебя никто ничего не требует», – констатировал украинский лидер.

Кроме этого, Порошенко акцентировал внимание на том, что мандат миротворцев должен распространяться на все неподконтрольные Киеву территории востока Украины. Он назвал странным предложение России применять миротворцев как «эскорт» для наблюдателей ОБСЕ.

«Эскорт – это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне. А у нас нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности по разоружению незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян», – добавил Порошенко.

Также он отметил, что Украина готова немедленно вынести вопрос в миротворцах на голосование Совбеза «как только Россия примет позицию всего мира».

«Многие члены Совета безопасности готовы поддержать согласованный проект», – констатировал Порошенко.

Ранее украинский президент сообщил, что попросил генсека ООН Антониу Гуттериша направить в 2018 году в Донбасс миссию, чтобы оценить условия для введения в регион миротворцев.