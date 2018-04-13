Крупнейшие российские компании стали отказываться от системы SWIFT

Госкорпорация «Ростех» и ЦБ переходят на российский аналог системы SWIFT – национальную систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Переход на СПФС «повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России», а также позволит госкорпорации использовать систему «как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например между банком и госкорпорацией, или между дочерними предприятиями», следует из сообщения на сайте «Ростеха».

Заместитель генерального директора «Ростеха» Игорь Завьялов отметил, что «данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров».

Отмечается, что в данный момент «более 600 организаций «Ростеха» внедрили и применяют систему Единого Корпоративного Казначейства (АС ЕКК), в базе данных которой – более 40 тыс. банковских счетов».

Кроме того, «на 20 крупнейших предприятиях пилотного контура ведется опытно-промышленная эксплуатация комплексной автоматизированной системы финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД) полного цикла».

Напомним, в декабре хакеры впервые атаковали российский банк через международную систему передачи финансовой информации SWIFT. В январе сообщалось, что в России резко увеличилось число кибератак на компании и банки с целью вывода средств.