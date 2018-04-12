Улюкаеву смягчили приговор

Московский городской суд в четверг немного смягчил приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

«Приговор изменить: исключить из резолютивной части приговора указание на запрет занимать должности на госслужбе. В остальном приговор оставить без изменения», – передает РИА «Новости» решение, которое огласила одна из судей коллегии

Суд оставил в силе наказание в виде 8 лет колонии и штраф.

В четверг глава Роснефти Сечин впервые явился в суд на процесс по делу Улюкаева. Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев рассказал, какие показания дал Сечин в суде. Прокурор счел показания Сечина правдивыми.