Поклонская заявила о проверке ФБК из-за незаконного получения данных Слуцкого

Следователи проводят проверку в отношении Фонда борьбы с коррупцией на предмет незаконного получения сведений и возможного нарушения закона «О защите персональных данных», заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Возглавляемая Поклонской комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в среду рассмотрела обращение от ФБК о якобы наличии у депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого незадекларированного участка на Рублевке. Комиссия выявила ошибку в документах, которая была вызвана техническими причинами.

При этом Поклонская сообщила, что перед заседанием комиссии направила в ФБК запрос о том, откуда у фонда появились данные о недвижимости Слуцкого. Она пояснила, что в силу закона о персональных данных такие документы не могут находиться в открытом доступе. По ее словам, ответа на запрос не было.

«Для сведения, за подобную фальсификацию по якобы моей квартире следственные органы проводят доследственную проверку. А теперь по моему запросу будут проверять возможный факт нарушения закона «О защите персональных данных», – заявила Поклонская, передает РИА «Новости».

Она отметила, что при вынесении любого юридически значимого решения необходимо, чтобы были соблюдены и форма, и содержание, так как несоблюдение установленного порядка обращения, рассмотрения вопроса, наличия надлежащих доказательств, их достоверности неизбежно влечет нелегитимность решения. «И борцам с коррупцией как никому это должно быть известно», – подчеркнула Поклонская.

«Публиковать в нужный момент имеющиеся сведения – это, конечно, хорошо и впечатляет. Но почему бы вам самим при этом не указать, откуда дровишки-то, то бишь эти сведения получены, из каких источников? Кто вам подсобил? Как они получены? Вы запросы писали? Покажите их. Или по аналогии с «бомбовой информацией» о незадекларированной мной донецкой квартире хотели прокатить на авось?» – добавила она.