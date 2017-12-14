ОЗХО завершила изучение инцидента со Скрипалями

Организация по запрещению химического оружия передала британским властям свои выводы об инциденте в Солсбери, сообщил МИД Великобритании.

ОЗХО завершила изучение инцидента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Великобритания получила «окончательную версию отчета» как государство, по запросу которого он был сделан.

Лондон попросил ОЗХО распространить текст среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию. В четверг организация направит свои выводы всем входящим в ОЗХО странам, включая Россию. ОЗХО выложит краткое изложение своих выводов по Солсбери в открытый доступ в 14.00 мск.