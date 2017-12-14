Белый дом прокомментировал возможность удара по российским силам в Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала возможность удара по Сирии и российским силам там.

Сандерс спросили, что означают угрозы в адрес России, которые президент США Дональд Трамп озвучил в своем Twitter и возможны ли столкновения США с российскими вооруженными силами. По ее словам, «все варианты рассматриваются», передает РИА «Новости».

Сандерс пояснила, что Трамп пока не принял окончательного решения об ударе по Сирии – «это одна из возможностей», один из вариантов, «которые президент может предпринять, а может не предпринять».

«Это касается и времени», – заявила Сандерс.

Трамп рассматривает и другие варианты действий по Сирии, кроме ракетных ударов, сказал она.

При этом президент США считает, что Сирия и Россия несут ответственность за якобы имевшую место химатаку в Сирии.

Тем временем эксперт Атлантического совета, бывший советник госдепартамента по Сирии Фредерик Хоф считает, что «уже сегодня вечером крылатые ракеты поразят Сирию». По его мнению это произойдет между 20.00 и 22.00 (03.00–05.00 мск).

В свою очередь CNN со ссылкой на источники заявил, что США и союзники, возможно, нанесут удар по Сирии не раньше конца недели. Как заявил телеканал, Трамп застал врасплох своих советников, когда пообещал послать ракеты на Сирию.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала угрозы Трампа.