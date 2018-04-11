Золотые запасы российских банков резко уменьшились

Запасы золота в хранилищах российских банков за первые два месяца 2018 года уменьшились на 38,1%, сообщает Центробанк.

За январь запасы золота снизились на 14,3 тонны, за февраль – на 8,3 тонны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчетность банков. По этой информации, запасы уменьшились до 36,7 тонн.

Больше всего за два месяца потерял банк ВТБ, чьи запасы золота снизились на 41,5%, до 23,9 тонны. Сбербанк потерял 50,2% золота, сократив запасы до 2,9 тонны. На третьем месте с сокращением на 18,3%, до 4,3 тонны находится Газпромбанк.

Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что Центробанк, в свою очередь, в январе-феврале продолжил наращивание запаса золота. За два месяца запас золота Банка России в международных резервах вырос на 2,4% – до 1,882 тыс.тонн.