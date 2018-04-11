Путин прокомментировал положение дел во «все более хаотичном» мире

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что в нынешней неспокойной международной обстановке возобладает здравый смысл.

«Действительно, положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает», – передает его слова ТАСС.

Он выразил надежду на то, что международные отношения вернутся в конструктивное русло, а мировая система станет более прогнозируемой и стабильной.

Заявление сделано на фоне обострения отношений России и США. В частности, в пятницу Вашингтон ввел новые санкции против российских компаний и предпринимателей, а позже возложил на Москву ответственность за якобы совершенную сирийской армией химатаку в Восточной Гуте.

В связи с обвинениями в адрес Дамаска США собираются наносить удар по сирийской территории. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что России нужно готовиться отражать удары по Сирии.