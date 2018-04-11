Трамп кардинально изменил свою позицию по ударам в Сирии за пять лет

Нынешний президент США Дональд Трамп до того, как стал руководить страной, много раз писал в соцсетях о недопустимости атак по Сирии.

В недавнем прошлом Трамп около 20 раз писал в своем Twitter о том, что удары по Сирии бессмысленны и могут обернуться для Вашингтона большими проблемами, пишет РИА «Новости».

В 2013 году Трамп впервые заявил в соцсетях, что США не должны лезть в дела Сирии.

«Обама хочет в одностороннем порядке ввести в Сирии бесполетную зону, чтобы защитить исламистов из «Аль-Каиды», – писал он.

Obama wants to unilaterally put a no-fly zone in Syria to protect Al Qaeda Islamists http://t.co/DCgP83Oxas Syria is NOT our problem. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2013 г.

Также Трамп заявлял, что Вашингтону необходимо «держаться подальше от Сирии и «борцов за свободу, которые готовы направлять самолеты в наши здания». Бизнесмен предлагал президенту США Бараку Обаме уделять больше внимания внутренней политике.

«Не атакуйте Сирию – это не принесет США ничего, кроме проблем. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы снова сделать нашу страну великой и сильной», – утверждал Трамп.

Don't attack Syria - an attack that will bring nothing but trouble for the U.S. Focus on making our country strong and great again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 сентября 2013 г.

Бизнесмен предлагал «очень глупому лидеру Обаме» не атаковать Сирию. Трамп также указывал на то, что президенту нужно одобрение конгресса для бомбардировок.

«Что мы получим от бомбардировок Сирии, кроме очередных долгов и перспективы затяжного конфликта? Обаме нужно одобрение конгресса», – писал Трамп в 2013 году.

Ранее в среду Трамп написал в своем Twitter, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.

Трамп ранее обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.