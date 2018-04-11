Определился главный партнер Трампа в Европе

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11 апреля, среда  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
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Американские санкции ударят по ценам и по рублю

Рубль в худшем случае дойдет до 70 к доллару и 80 к евро, но отскок будет неизбеженФото: Сергей Коньков/ТАСС
Новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса. Интересы обычного российского потребителя тоже будут прямо затронуты. Во-первых, ставится под сомнение стабильность рубля, а во-вторых – величина инфляции, которую ЦБ РФ не так давно снизил до рекордного уровня. Все это прямо противоречит лицемерным политическим заявлениям, которые делала администрация Трампа. Подробности...
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Чем Россия ответит на удар США в Сирии

Нападение на российскую базу Хмеймим в Сирии неизбежно станет началом российско-американской, а в перспективе – третьей мировой войныФото: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»
Мир замер в ожидании третьей мировой войны. Авианосная группировка США в Средиземном море пришла в движение. Источники настаивают, что в качестве цели рассматривается российская база в Хмеймиме. Россия проводит ракетные стрельбы и обещает жесткий ответ. Но какой именно? В какую сторону будет развиваться война, если Вашингтон все-таки решится на массированный удар? Подробности...
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Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

Су-24 действительно летал над «Дональдом Куком». Однако страшней при этом должно было быть российскому летчику, а не американским морякамФото: US Navy/Reuters
Война нервов между Западом и Россией вокруг «химатаки в Сирии» вызвала новую волну спекуляций относительно военных возможностей Российской армии. В частности, снова утверждается, будто бы бомбардировщики Су-24 способны подавить электронную начинку американского эсминца «Дональд Кук», а потом и уничтожить его. Так ли это на самом деле? Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Мы любим Запад, как родственника, который чудит всё чаще

Андрей Бабицкий, журналист
Одиночество на века – красивая метафора описания того состояния, в котором Россия окажется или, если брать обобщения Владислава Суркова, пребывает предвечно. Но есть одно обстоятельство, которое делает эту метафору избыточной. Подробности...
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Что может остановить безумный сценарий?

Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
Би-би-си спрашивает меня, возможно ли начало третьей мировой войны сейчас из-за Сирии. К сожалению, сценарий просматривается очень легко. Итак, сирийский вариант сползания к катастрофе. Подробности...
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Почему победа Орбана опечалила «правильных» европейцев

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Виктор Орбан вновь избран премьер-министром Венгрии. Руководство Евросоюза не скрывает своего разочарования результатом выборов. Медиа пытаются представить победу Орбана как неприятную неожиданность. Но это не так. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
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        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
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          Определился главный партнер Трампа в Европе

          11 апреля 2018, 16:22

          Текст: Сергей Гурьянов

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          После сообщений о якобы химатаке в сирийской Думе президент США Дональд Трамп за сутки дважды позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, прежде чем связаться с лидерами других стран; именно глава французского государства является человеком, у которого глава Белого дома ищет поддержки.

          Трамп говорил с Макроном дважды за сутки после якобы произведенной в Сирии химатаки, а другим мировым лидерам он позвонил только через три дня, сообщает Bloomberg.

          Во Франции уже заявили, что присоединятся к США в случае решения о нанесении удара по сирийским базам.

          Портал отмечает, что Макрон зарекомендовал себя как главный партнер Трампа в Европе, однако это несет и определенные риски, так как американский президент глубоко непопулярен во Франции.

          Эксперты считают, что Макрон – единственный из европейских лидеров, кого Трамп действительно может услышать. При этом ранее главным партнером США и лидером Европы считалась Германия и ее канцлер Ангела Меркель.

          Макрон в этом месяце собирается посетить Вашингтон.

          Ранее сообщалось, что президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Страны могут нанести совместный удар по сирийским базам.

          Кроме того, к американскому эсминцу «Дональд Кук» у берегов Сирии уже присоединился французский фрегат.


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