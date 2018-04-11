Определился главный партнер Трампа в Европе

После сообщений о якобы химатаке в сирийской Думе президент США Дональд Трамп за сутки дважды позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, прежде чем связаться с лидерами других стран; именно глава французского государства является человеком, у которого глава Белого дома ищет поддержки.

Трамп говорил с Макроном дважды за сутки после якобы произведенной в Сирии химатаки, а другим мировым лидерам он позвонил только через три дня, сообщает Bloomberg.

Во Франции уже заявили, что присоединятся к США в случае решения о нанесении удара по сирийским базам.

Портал отмечает, что Макрон зарекомендовал себя как главный партнер Трампа в Европе, однако это несет и определенные риски, так как американский президент глубоко непопулярен во Франции.

Эксперты считают, что Макрон – единственный из европейских лидеров, кого Трамп действительно может услышать. При этом ранее главным партнером США и лидером Европы считалась Германия и ее канцлер Ангела Меркель.

Макрон в этом месяце собирается посетить Вашингтон.

Ранее сообщалось, что президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Страны могут нанести совместный удар по сирийским базам.

Кроме того, к американскому эсминцу «Дональд Кук» у берегов Сирии уже присоединился французский фрегат.