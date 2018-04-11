Трамп объяснил свое выступление в Киеве за деньги

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения в СМИ об организации его выступления по видеосвязи на Украине в 2015 году бизнесменом Виктором Пинчуком.

«Провальные New York Times написали еще одну фальшивую историю. Политический эксперт Даг Шон, а не украинский бизнесмен, попросил меня сделать короткую речь по Skype, организованную Дагом на Украине. Я очень позитивно отнесся к Украине – очередной «негатив» к фейковой истории о «сговоре» с Россией!», – написал Трамп в своем Twitter.

Виктор Пинчук – украинский предприниматель и политик. Один из богатейших украинцев, неизменно входящий в топ-10 списка Forbes. В 2017 году в ежегодном рейтинге занял шестое место с 1,1 млрд долларов. Зять второго президента Украины Леонида Кучмы.

Ранее The New York Times написала, что в 2015 году Трамп по приглашению Виктора Пинчука выступил по видеосвязи с 20-минутной речью, якобы получив за это 150 тыс. долларов.