Росатом нашел способ повысить устойчивость спутников к космическому излучению

Специалисты Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Госкорпорации "Росатом" разработали проект Межотраслевого распределенного комплексного центра испытаний (МРКЦИ), с помощью которого можно повысить устойчивость электронно-компонентной базы спутников к опасному космическому излучению.

«Предполагается создать не имеющую аналогов в России технологию, с помощью которой можно проводить в одном месте и в полном объеме моделирование влияния всех существующих видов космического излучения на электронно-компонентную базу (ЭКБ), радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) системы космических аппаратов», – сообщил РИА «Новости» представитель ядерного центра.

По его словам, в результате реализации проекта планируется достичь гарантированных сроков активного существования космических аппаратов.

Космические аппараты на орбите испытывают влияние ряда факторов, ограничивающих срок их работы. Одним из таких факторов является ионизирующее излучение, представляющее собой потоки электронов, протонов и тяжелых ионов высоких энергий. Чтобы повысить устойчивость электроники спутников к излучению, надо знать, в чем проявляется его повреждающее действие, а для этого необходимо проводить модельные испытания.

В настоящее время на существующих испытательных установках России невозможно в полном объеме подтвердить радиационную стойкость современной ЭКБ и РЭА космических аппаратов к воздействию ионизирующего излучения. Основой предложенного ВНИИЭФ испытательного центра будет синхротронный комплекс, предназначенный для оценки стойкости изделий ЭКБ и РЭА к воздействию любого вида ионизирующего излучения. ВНИИЭФ обладает многолетним опытом испытаний радиационной стойкости изделий в интересах Росатома, министерства обороны, Роскосмоса, Минпромторга.

«Мы сможем обеспечить научно-техническое сопровождение разработки перспективной электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, выпускаемой для космической отрасли. Российские ученые, инженеры-конструкторы получат инструментарий, с помощью которого будут создавать радиоэлектронные системы для космических аппаратов с необходимыми сроками эксплуатации», – сказал директор Института ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Николай Завьялов.

Со своей стороны один из разработчиков проекта, научный сотрудник Института ядерной и радиационной физики Кирилл Музюкин отметил, что «космос неоднороден: около Земли – одни спектры излучения, полетим на Марс – другие». В связи с этим, по его словам, «необходимо тестировать любую микроэлектронику, которая полетит в космос и будет подвергаться там воздействию». «Путь до Марса не близок, и стойкость корабля должна быть на высоком уровне», – пояснил Музюкин.

РФЯЦ-ВНИИЭФ – предприятие госкорпорации «Росатом» в Сарове, Нижегородской области. Основано в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ – крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей центра было и остается обеспечение надежности и безопасности ядерного оружия России.