Утвержден эскизный проект ракеты-носителя «Союз-5»

«Роскосмос» принял эскизный проект новой ракеты-носителя «Союз-5», все замечания учтены, сообщил врио гендиректора предприятия-изготовителя, самарского РКЦ «Прогресс», Равиль Ахметов.

Эскизное проектирование является одним из первых этапов разработки ракетно-космической техники, представляющего собой предварительную разработку общего вида изделия.

«После защиты эскизного проекта на создание ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» головными организациями, били выявлены некоторые замечания к проекту. В настоящее время все замечания устранены. Эскизный проект принят заказчиком – госкорпорацией «Роскосмос», – передает РИА «Новости» слова Ахметова.



Он отметил также, что «Роскосмос» предписал снизить стоимость новой ракеты «Союз-5».



«Госкорпорация «Роскосмос» выдала соответствующие распоряжения о необходимости снижения стоимости ракеты-носителя «Союз-5». Все работы будут организованы совместно с РКК «Энергия», – сказал он.



По его словам, под изготовление новых ракет-носителей типа «Союз-5» уже проводится опережающая подготовка производства.



«Для обеспечения директивных сроков реализации первой пусковой кампании новых ракет «Союз-5» в РКЦ проводится комплекс работ, связанных с опережающей подготовкой производства», – пояснил Ахметов.



По его словам, на предприятии выполняется подготовка материалов по обеспечению технического перевооружения производства и организация рабочих мест для сборки и испытаний носителя.



Напомним, в конце февраля сообщалось, что НПО «Энергомаш» в 2018 году поставит в РКЦ «Прогресс» макет двигателя «РД-171МВ» для «Союза-5».