Панама приостановила работу венесуэльских авиакомпаний в стране

Работу авиакомпаний Венесуэлы в Панаме решено приостановить, сообщила администрация президента Панамы.

Кабмин страны приказал приостановить работу 11 компаний. Приостановлены и грузовые, и пассажирские перевозки, передает ТАСС.

Полеты для компаний Венесуэлы запрещены в течение 90 дней, но срок может быть продлен.