Самое популярное видео исчезло с YouTube

Видео на песню Despacito пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки исчезло с YouTube после действий хакеров, сообщают СМИ.

Хакеры Prosox и Kuroi'sh удалили Despacito с YouTube, заменив видео кадром из испанского сериала «Бумажный дом» (La casa de papel), на котором изображены люди в масках и с оружием в руках, сообщает «Би-би-си». В описании к видео хакеры оставили фразу «Свободу Палестине» (Free Palestine).

В результате действий хакеров пострадали и другие просматриваемые видео на канале Vevo. Изменились названия клипов Шакиры, Дрейка, Тейлор Свифт и других исполнителей.

«Я просто использовал скрипт, меняющий названия музыкальных видео. Не судите меня, я люблю YouTube», – написал хакер Prosox в своем Twitter. Он также обратился через соцсеть к каналу Vevo.

«При всем уважении, не давайте доступ к своему сайту любым разработчикам», – посоветовал он. По его словам, «если бы мы хотели навредить вашим клиентам, мы бы удалили все видео, но я не удалял Despacito».

@Vevo You have all my respect but do not leave the control to your site to any developer did not take into account this hacking it was a fun if we would like to harm your customers we would delete all the video but I did not delete despacito must believe me — Prosox (@ProsoxW3b) 10 апреля 2018 г.

5 апреля клип на песню Despacito пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки набрал 5 млрд просмотров на YouTube, установив абсолютный рекорд видеохостинга.