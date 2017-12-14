Пушков ответил Порошенко на предложение увеличить транзит газа через Украину

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил Петру Порошенко, захотевшему увеличить транзит газа через Украину.

«Да он спит наяву! Поезд ушел, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал», – написал Пушков в своем Twitter, отметив, что Порошенко так дискредитировал Украину как транзитера, что Европа уже не хочет зависеть от ее непредсказуемости и конфликтности.

«После 2019 прокачка газа через Украину будет сокращена в 6-8 раз», – заявил сенатор, посоветовав украинским властям «молиться о сохранении минимального транзита, об увеличении речи нет».

Накануне Порошенко предложил вместо строительства газопровода «Северный поток – 2» увеличить транзит газа через Украину.