Немецкий футбольный клуб обвинили в защите «путинского друга»

Футбольный клуб «Ганновер 96», выступающий в немецкой бундеслиге, продолжает противостояние со своими болельщиками, защищая «путинского друга» - экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, пишет Bild.

Таблоид пишет, что ранее руководство клуба запрещало своим болельщикам проносить на трибуны оскорбительные транспаранты. При этом плакаты, которыми болельщики выражали свое собственное мнение, разрешались. В частности, на трибунах появился баннер с призывом к президенту клуба Мартину Кинду уйти со своего поста, передает RT со ссылкой на Bild.

Но перед началом игры с «Лейпцигом» у болельщиков «Ганновера» изъяли 40 транспарантов, среди которых, как пишет немецкое издание, были такие, на которых «фанаты всего лишь воспользовались своим правом на свободное выражение мнения».

В частности, один из баннеров касался председателя наблюдательного совета клуба «Ганновер 96», экс-канцлера Германии Герхарда Шредера: «Введите санкции против России и ее пособников!» Этот баннер на стадион проносить не разрешили.

К тому, чтобы ввести санкции против Шредера, призывал, в частности, глава МИД Украины Павел Климкин, пишет таблоид. На вопрос о том, почему баннер был запрещен, представитель футбольного клуба ответил изданию, что «Ганновер 96» - это «не платформа для политических заявлений».

Отметим, что ранее Берлин скептически воспринял предложение Киева ввести санкции против Шредера.

В марте Шредер отказался пересматривать отношение к Владимиру Путину, несмотря на критику в адрес экс-канцлера из-за дружбы с российским лидером.