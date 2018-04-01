После схода лавины в горах Швейцарии пропали несколько туристов

Швейцарские спасатели проводят операцию по поиску туристов, на которых в субботу в кантоне Вале близ альпийского горнолыжного курорта Фишеральп обрушилась лавина.

Поиски затруднены плохими погодными условиями, сообщила местная полиция. «Плохая погода препятствует отправке на место вертолета», – заявил официальный представитель полиции Матиас Фолкен, передает ТАСС.

Он отметил, что звонок на пост полиции о сходе лавины, накрывшей группу туристов, поступил в 16.45 по местному времени (17.45 мск). Об этом сообщил один из членов группы, который был свидетелем случившегося.

По предварительным данным, пропала группа туристов из пяти человек, которые катались вне трассы, передает RT.