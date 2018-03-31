Россиянин открыл в США музей селфи

Россиянин Таир Мамедов вместе с гейм-дизайнером Томми Хонтоном открыли в Калифорнии (США) музей селфи.

Посетители экспозиции узнают о происхождении феномена автопортрета, которому уже больше 40 тыс. лет, а все желающие смогут сделать селфи на фоне интерактивных инсталляций. Таких, например, как крыша небоскреба или трон из селфи-палок, передает RT.

Напомним, ранее российский музей ангелов создали в Зеленоградске (Калининградская область) в противовес литовскому Музею чертей.