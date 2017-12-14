Саакашвили рассказал о лаже в голове у Савченко

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, на каких условиях вернется на Украину, а также высказался о личности депутата Верховной рады Надежды Савченко.

«Как только в центре Киева соберется много людей – я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в Борисполь. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить – просто сяду в самолет», – передает RT со ссылкой на NewsOne слова Саакашвили

Он рассказал также, что президент Украины Петр Порошенко собирается сделать его одним из участников дела депутата Верховной рады Надежды Савченко о государственном перевороте.

«Что касается Савченко. Сам Порошенко очень хочет, чтобы эти дела были связаны. Они сейчас готовят одно большое дело о государственном перевороте, где будет все вместе: Савченко, Саакашвили», – заявил политик.

Он отметил также, что украинская власть намерена использовать это дело для объяснения своих провалов и рассказал, что не считает Савченко адекватным человеком.

«Мы далеки от того, чтобы Надю Савченко считать адекватной. Попросту говоря, у этой женщины лажа в голове», – заявил Саакашвили, добавив, что она «глупая, безответственная».

Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко выразил уверенность в существовании глобального плана по свержению конституционного строя на Украине. При этом, по его словам, действия внефракционного депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, а также митинги, организованные в центре Киева сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, были направлены на дестабилизацию ситуации в стране и являлись частью этого плана.