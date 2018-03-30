Логотип 100-летия Кемерово изменят после пожара в ТРК

Власти Кемерово поддержали инициативу местных жителей изменить утвержденный ранее логотип к 100-летнему юбилею города, на котором его возраст обозначен в виде языков пламени, сообщили в городской администрации.

Решение связано с крупным пожаром в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». После него в соцсетях началось обсуждение уместности выбранной для юбилея города эмблемы, передает РИА «Новости».

Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что «пылающий» логотип необходимо заменить.

«Да, мы поддерживаем эту инициативу, и сейчас по этому поводу стартовал опрос общественного мнения», – сказал представитель мэрии.

Он добавил, что сами жители решат, необходим ли новый вариант официальной эмблемы праздника. Также с привлечением общественности будет принято решение о том, какое памятное место организовать вместо сгоревшего ТРК. Онлайн-голосование уже началось на официальном сайте администрации города.

В июне 2018 года Кемерово отмечает столетие со дня образования города. Годом ранее власти провели конкурс на разработку юбилейного логотипа, который планируется использовать в уличном оформлении и сувенирной продукции.

В феврале 2017 года официальной эмблемой праздника признали работу ученицы седьмого класса школы №58 и учителя изобразительного искусства этой же школы.

На эмблеме объединили образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну – как символ реликтового Соснового бора, рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя месторождений Кузнецкого угля, стилизованное изображение сердца в знак любви к городу, а также надпись «100 лет» в виде язычков пламени.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет.

28 марта в России был объявлен общенациональный траур.

В пятницу в городе был снят режим ЧС.