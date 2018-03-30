Минздрав отметил нетипичный характер гриппа в России

В Минздраве назвали нетипичным развитие гриппа в России из-за того, что пик заболеваемости пришелся не на зиму, а на март.

«Грипп в 2017-2018 годах в России развивается нетипично. В предыдущие годы пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходился на середину-конец декабря. При этом обычно по опыту прошлых лет грипп типа В начинал доминировать к концу эпидпроцесса. В этот раз он доминирует на подъеме заболеваемости», – передает «Интерфакс» слова главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Ирина Шестакова.

Напомним, ранее главный санитарный врач, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как обезопасить себя в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

20 марта всех школьников Петербурга и Сыктывкара досрочно отправили на каникулы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.