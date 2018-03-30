В Крыму рассказали анекдот о начале вещания Киева на полуостров

Вещание украинских теле- и радиоканалов в Крыму не ведется, это исключительно нереализованная фантазия киевских властей, заявил вице-премьер правительства полуострова – министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

Полонский подчеркнул, что воспринимает подобные заявления Киева только с иронией, передает РИА «Новости».

«Предполагаю, что схема вещания следующая: чиновники министерства сокрытия информации Украины включили на этот канал телевизор и положили перед ним карту Крыма. После чего отчитались о начале вещания. Впрочем, такими же методами они транслируют на Крым украинское радио. Просто перед картой стоит радиоприемник», – описал украинскую технологию в виде анекдота Полонский.

Ранее министерство информационной политики Украины сообщило, что украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Крым воссоединился с Россией после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.